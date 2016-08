Darcis gelooft in kansen tegen opslagkanon Isner: "Hij is niet onverslaanbaar"

Door: redactie

31/08/16 - 06u48 Bron: Belga

Steve Darcis (ATP-106) neemt het in de tweede ronde van het US Open op tegen de Amerikaan John Isner (ATP-21). Na zijn mirakel in de eerste ronde, waarin hij twee matchballen wegwerkte, zal hij er naar eigen alles aan doen om zich voor het eerst in zijn carrière te plaatsen voor de derde ronde. "Het zal niet makkelijk zijn, maar ik ga er alles aan doen om verder te bouwen op mijn prestatie van de eerste ronde."

Darcis en Isner namen het nog nooit eerder tegen elkaar op. De 2m08 grote Amerikaan, publiekslieveling in Flushing Meadows, is ontegensprekelijk favoriet. "Hij is al enkele jaren de leider van het Amerikaanse mannentennis. Die positie schept natuurlijk ook veel verwachtingen, iets wat niet altijd makkelijk is voor hem. Ik heb mijn doel eigenlijk al bereikt. Ik wilde me kwalificeren en ik ben heel tevreden dat ik de eerste ronde heb overleefd. Dit is een geweldige beloning", gaf een ontspannen Darcis aan.



Darcis kampt nog steeds met een lichte blessure aan de pols, maar acht zichzelf niet helemaal kansloos: "Hij is niet onverslaanbaar, hoewel een break tegen hem forceren enorm moeilijk is, omdat hij voortdurend opslaat aan 200 kilometer per uur. Ik kan dromen van doorstoten, maar ik zal heel geconcentreerd moeten zijn, vooral op mijn eigen opslag, en de kansen grijpen die zich voordoen. Ik zal er alleszins alles aan doen om te winnen."