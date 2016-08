Pijnlijke rug nekt Wickmayer: "Toch wel frustrerend"

Door: Filip Dewulf

31/08/16 - 09u17

Met amper twee trainingen in de benen en een rug die voluit gaan niet toeliet was de nederlaag (3-6, 2-6) van Yanina Wickmayer (WTA 38) tegen Julia Goerges (WTA 64) min of meer ingecalculeerd.

Tien dagen geleden, bezig aan de laatste momenten van haar laatste training op Belgische bodem vooraleer af te reizen naar New York, ging Yanina Wickmayer snoeihard door haar rug en dat op de plaats waar ze in 2011 een ernstige hernia opliep. Door de goede zorgen van haar medische omkadering raakte ze toch nog op Flushing Meadows maar dat de verwachtingen rond haar eerste ronde mochten getemperd worden was duidelijk. Tegen Julia Goerges deed Wickmayer wat binnen haar mogelijkheden lag, dat wil zeggen: de opslag draaide nog niet bijzonder soepel, dat stapje meer om een verre bal te halen werd vermeden en de algemene reactiesnelheid was door de inname vorige week van heel wat spierontspanners danig verminderd.

"Qua pijn viel het wel mee.", zei Wickmayer, "Maar de omstandigheden om mij klaar te stomen waren natuurlijk niet ideaal. Dan speelde ik ook nog tegen iemand die vandaag enorm goed serveerde. Ik geraakte niet in de rally en kon daardoor ook geen ritme opbouwen, anders had er misschien nog iets meer ingezeten. Maar sowieso was mijn tweede service nog heel moeilijk, daarvoor was mijn rug toch nog een beetje te stijf. Ik heb er alles aan gedaan om zo speelklaar mogelijk op de baan te komen, maar het was niet genoeg om vandaag op niveau te kunnen tennissen. Het is gewoon jammer en frustrerend dat het in de laatste tien minuten van mijn laatste voorbereiding in België gebeurd is. Want eigenlijk was ik wel klaar voor dit tornooi. Ik had ook veel honger om naar hier te komen, want ik zat toch in een goede vorm."

Wickmayer gaat nu proberen dit niet zo fijne intermezzo opzij te zetten en de draad van haar trainingen en resultaten voor de U.S.Open snel terug op te pikken. "Ik ga wel eerst even bij Lieven Maesschalck langs om te zien of ik nog wat extra oefeningen moet inbouwen, daar de blessure op de plaats van de hernia is voorgekomen. We gaan dan ook kijken of het wel opportuun is om het volledige programma te volgen. Maar normaal gezien speel ik twee weken na mekaar in Tokio (daar zijn twee WTA-tornooien, Wickmayer verdedigt er ook een titel, red) , dan in Wuhan en Peking. Misschien dat ik dat eerste tornooi in Tokio ga laten vallen, als mijn rug nog niet perfect zou zijn. Na die Aziatische tournee volgt nog Moskou of Luxemburg en dan heb ik gedaan voor dit jaar."