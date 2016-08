Wickmayer bijt in het zand tegen Duitse Goerges

Door: redactie

Een zwarte dag is het geworden voor de Belgen op de US Open. Nadat eerder Kirsten Flipkens en David Goffin moesten inpakken, blies ook Yanina Wickmayer (WTA 38) meteen de aftocht. De taaie Duitse Julia Goerges (WTA 64) bleek in twee sets te sterk voor Wicky (6-3 en 6-2) die last had van een pijnlijke rug.

Wickmayer bereikte in 2009 bij haar tweede deelname de halve finales van het US Open, maar kon dat succes nooit herhalen. Na nog een achtste finale in 2010 ging ze er de jongste zes edities drie keer in de eerste en drie keer in de tweede ronde uit. Vandaag leed ze in Flushing Meadows haar 21e nederlaag van het seizoen. Daar staan 18 overwinningen tegenover. Midden juli bracht Wickmayer nog het WTA-toernooi van Washington op haar palmares, maar daarna sneuvelde ze ook in Montreal en op de Spelen in Rio in de eerste ronde.



Na de uitschakeling van Kirsten Flipkens (WTA-56), Alison Van Uytvanck (WTA-112) en Elise Mertens (WTA-137) was Wickmayer de laatste Belgische in het toernooi. Bij de mannen is Steve Darcis (ATP-106) na de verrassende uitschakeling van David Goffin (ATP-14) de enige Belg in de tweede ronde.



Julia Goerges mag voor een plaats in de zestiende finales het hardcourt op voor een duel tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Venus Williams (WTA-6) en de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA-93).