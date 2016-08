Venus Williams vestigt nieuw record met 72e (!) grandslamdeelname

Door: redactie

Door vandaag aan te treden in de eerste ronde van het US Open heeft Venus Williams (WTA-6) tennisgeschiedenis geschreven. De 36-jarige Amerikaanse begon aan haar 72e grandslamtoernooi - sinds 1997 miste ze er maar acht - en ging zo voorbij haar landgenote Amy Frazier, die van 1987 tot 2006 71 Grand Slams speelde.

Terwijl voor Frazier twee kwartfinales haar beste resultaten waren, won Williams zeven van haar vorige 71 Grand Slams. Het US Open bracht ze in 2000 en 2001 op haar palmares. Daarnaast was ze vijf keer de beste op Wimbledon.



In de eerste ronde staat Williams tegenover de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA-93). De winnares van dat duel neemt het in de tweede ronde tegen de Duitse Julia Göerges (WTA-64) op.