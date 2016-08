Voor het eerst sinds Christophe en Olivier Rochus twee broers in tweede ronde

Door: redactie

30/08/16 - 22u54 Bron: Belga

Alexander Zverev © getty.

US Open De Duitser Alexander Zverev (ATP-28) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het US Open. Gisteren deed zijn broer Mischa (ATP-127) dat al. Voor het eerst sinds de Belgische broers Christophe en Olivier Rochus op Roland-Garros 2006, staan er zo twee broers in de tweede ronde van een grandslamtoernooi.

De 19-jarige Alexander, nu al 28e op de wereldranking en het grootste Duitse tennistalent, versloeg in vier sets (3-6, 6-1, 6-4, 7-6 (7/4)) zijn landgenoot Daniel Brands (ATP-153). Zijn tien jaar oudere broer schakelde maandag de Fransman Pierre-Hugues Herbert uit, eveneens in vier sets (6-4, 7-6 (8/6), 4-6, 6-0).



In 2006 bereikten Christophe en Olivier Rochus allebei de tweede ronde van Roland-Garros. Voor Christophe eindigde het daar, Olivier schopte het nog een ronde verder. Dat twee broers de tweede ronde van het US Open haalden, was geleden van 1998, toen de Zimbabwaanse broers Wayne en Byron Black daar in slaagden. De Amerikaanse broers Ryan en Christian Harrisson deden op dit US Open al een poging om de prestatie van de Zverevs snel te imiteren. Ryan (ATP-120) plaatste zich gisteren wel voor de tweede ronde, maar Christian (ATP-694) werd vandaag kansloos in drie korte sets uitgeschakeld.