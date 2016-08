Wanneer Djokovic de laatavondshow verzorgt, krijgt hij lachers op de hand

Bavo Boutsen

30/08/16 - 22u45 Bron: Twitter

Novak Djokovic zoekt na een mislukt olympisch avontuur opnieuw naar zijn beste vorm. Die heeft de Serviër duidelijk nog niet helemaal te pakken. In de eerste ronde moest 's werelds nummer 1 een set toestaan aan zijn Poolse tegenstander Jerzy Janowicz, pas het nummer 247 van de wereld. Uiteindelijk plaatste Djokovic zich na vier sets toch voor de tweede ronde (6-3, 5-7, 6-2, 6-1). Het was voor de eerste keer in tien jaar dat hij setverlies leed in de eerste ronde van US Open.



De Open Amerikaanse tenniskampioenschappen werden dit jaar ingezet door een optreden van de Britse zanger Phil Collins. Toen 'Djoko' daarnaar werd gevraagd, begon de Serviër spontaan het nummer 'I Can't dance' van Genesis, de voormalige band van Collins, te zingen. Hij deed er prompt ook wat danspasjes bij. Het publiek kon het gebaar wel smaken en trakteerde de 12-voudige grandslamwinnaar op een staande ovatie.



Wie trouwens beter dan Phil Collins om het nieuwe uitschuifbare dak van de US Open in te huldigen? Op de tonen van 'Can you feel it coming in the air tonight' deed het dak voor het eerst 'officieel' haar werk in de 'Big Apple' (zie video hieronder). De Britse muzikant liet evenwel een hele tijd op zich wachten, waardoor de avondsessie met vertraging moest beginnen. Djokovic mocht hierna als eerste de baan op waarna Madison Keys en Alison Riske de baan op mochten. Beide vrouwen maakten er een slijtageslag van die pas om 1u48 's nachts eindigde met een zege voor Keys. De partij werd zo de nachtelijkste vrouwenwedstrijd in de geschiedenis van de US Open.