Koude douche voor Goffin: hij wordt vernederd door 19-jarige qualifier die 122ste staat op ranking

Door: Steven Gijbels

30/08/16 - 22u22

© belga.

Het avontuur van David Goffin op de US open heeft amper één ronde geduurd. De 25-jarige Luikenaar moest meteen zijn meerdere erkennen in het 19-jarige toptalent Jared Donaldson. De Amerikaanse thuisspeler verloor de eerste set, maar tenniste daarna op een wolk. Goffin liet zijn kansen liggen in de tweede set en ging uiteindelijk ten onder na 2 uur en 43 minuten, 4-6 7-5 6-4 6-0. Het is voor het eerst sinds Wimbledon 2014 dat onze landgenoot al in de opener zijn koffers moet pakken.

© epa. © belga. David Goffin kreeg in de eerste ronde in New York een kwalificatiespeler tegenover zich en leek klaar voor een makkelijk aperitief. De 25-jarige Luikenaar werd uiteindelijk gekoppeld aan Jared Donaldson, een 19-jarige Amerikaan die te boek staat als een bijzonder groot talent (samen met onder meer Taylor Fritz en Frances Tiafoe). En dus meteen een lastige klus.



Anderhalve set alles op schema

Aanvankelijk had Goffin alles onder controle. Al in het derde spelletje forceerde hij een break en stoomde hij zonder al te veel problemen door naar 6-4 setwinst. Ook in het tweede bedrijf leek niets erop te wijzen dat Donaldson onze landgenoot in verlegenheid kon brengen. De Amerikaan leverde meteen zijn service weer in en keek tegen een 4-2 achterstand aan. En dan stokte de machine van 'La Goff' volledig. Zijn opslag draaide volledig in het honderd waardoor Donaldson terug in de wedstrijd kwam. Het toptalent won vier games op rij en hing de bordjes weer gelijk, 5-7. © epa.