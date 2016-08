Ivanovic blijft maar op de sukkel

Door: redactie

30/08/16 - 19u40 Bron: Belga

© ap.

Ana Ivanovic, voormalig nummer een van de wereld en nu 31e op de wereldranglijst, werd net zoals vorig jaar meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. De 28-jarige Servische Ivanovic verloor in twee sets (7-6 (7/4) en 6-1) van de Tsjechische Denisa Allertova (WTA-89).



De echtgenote van de Duitse voetballer Bastian Schweinsteiger rijgt de eliminaties in de eerste ronde zo aan elkaar. Eerder dit jaar ging Ivanovic er zowel op Wimbledon als op de Olympische Spelen ook al uit in de eerste ronde.