Hoe het voelt voor Flipper om één spelletje te winnen tegen Halep?

30/08/16 - 18u33

Has she won the match?... No, she's just avoided the double bagel ;) pic.twitter.com/JFXjEM0m1N — Genny SS (@genny_ss) August 30, 2016

US Open Een demonstratie van 59 minuten, dat was Kirsten Flipkens tegen Simona Halep. De Roemeense nummer vijf van de wereld dicteerde vanaf het eerste punt en stuurde 'Flipper' van het kastje naar de muur. De 30-jarige Geelse deed wat ze kon, maar kon slechts ternauwernood een 'double bagel' vermijden en vierde bij een gewonnen spel alsof ze een grandslamtoernooi had gewonnen. Een pijnlijke 6-0 6-2 prijkte op het scorebord van het machtige Arthur Ashe Stadium.