Opsteker voor Novak Djokovic in New York

Tennisser Novak Djokovic heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De titelverdediger schakelde Jerzy Janowicz uit in vier sets: 6-3 5-7 6-2 6-1.

De overwinning is een opsteker voor de Serviër, die de afgelopen weken last had van zijn linkerpols. Daardoor moest hij zich afmelden voor het ATP-toernooi van Cincinnati. Ook de Olympische Spelen liepen voor Djokovic uit op een teleurstelling, omdat hij zowel in het enkel- als dubbelspel vroeg strandde. Djokovic was in de aanloop naar het Grand Slam-toernooi in New York dan ook nuchter over zijn kansen. "Als sporter heb je soms tijd nodig om topfit te worden. Maar die tijd heb ik nu niet, dus ik probeer te improviseren en mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden", stelde hij. Ook Milos Raonic drong door tot de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Canadees, dit jaar finalist op Wimbledon, won met 7-5 6-3 6-4 van de Duitser Dustin Brown.

Bij de vrouwen kwam Serena Williams, de nummer één op de wereldranking, nog niet in actie. De Amerikaanse Madison Keys, de nummer negen van de wereld, flirtte wel met de uitschakeling in haar partij tegen haar landgenote Alison Riske (WTA 60). Uiteindelijk werd het toch 4-6, 7-6 (7/5) en 6-2 in het voordeel van Riske. De partij eindigde pas om 01u50 plaatselijke tijd. Nooit eerder waren vrouwen op de US Open zo laat klaar. In de tweede ronde moet Keys voorbij haar zestienjarige landgenote Kayla Day (WTA 374) zien te geraken, die een wildcard kreeg voor het toernooi.



Angelique Kerber (WTA 2) mag dan weer naar de tweede ronde na de opgave van de Sloveense Polona Hercog, die er in de tweede set bij een 6-0 en 1-0 stand in het voordeel van de Duitse de brui aan gaf.



Eerder op maandag werd olympisch kampioene Monica Puig (WTA 35) al uitgeschakeld in New York. De 22-jarige Puerto Ricaanse verloor in de openingsronde in twee sets (6-4 en 6-2) van de Chinese Zheng Saisai (WTA 61). Puig was 32e reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows.