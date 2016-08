Door: redactie

30/08/16 - 06u21 Bron: Belga

Monica Puig. © ap.

Twee weken terug veroverde Monica Puig (WTA-35) nog verrassend goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar op het US Open verging het de 22-jarige Puertoricaanse heel wat minder goed. Maandag werd ze al in de eerste ronde met 6-4 en 6-2 uitgeschakeld door de Chinese Zheng Saisai (WTA-61). Puig was 32e reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows.