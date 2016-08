Steve Darcis plaatst zich voor tweede ronde US Open: "Het was een kleine hold-up"

Door: redactie

30/08/16 - 02u44 Bron: Belga

© belga.

Steve Darcis (ATP 106) heeft zich na een uitputtende wedstrijd geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De 32-jarige Luikenaar spreekt van een "kleine hold-up".

Darcis knokte zich in 4 uur en 11 minuten met 5-7, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en 7-5 voorbij de Australiër Jordan Thompson (ATP 91). Bij 3-5 in de derde set redde hij op eigen service een matchbal. In de vijfde set liet hij bij 5-4 zelf een eerste matchbal onbenut. Op zijn tweede matchbal maakte hij het met een ace af.



"Een deel heeft te maken met geluk, maar ik heb me kunnen vastklampen en heb er tot op het einde in geloofd, zelfs wanneer ik werd gedomineerd", aldus Darcis. "Uiteindelijk heb ik een punt meer gewonnen dan Thompson (185 tegen 184, red.) en de wedstrijd beëindigd met een ace. Het was erg zwaar. Het is nog niet vaak gebeurd dat ik meer dan 4 uur moest spelen. De laatste keer was tegen Wawrinka tijdens de Davis Cup (in Lausanne in 2008, red.). Die wedstrijd duurde 4 uur en 15 minuten en toen was ik verloren. Kort gezegd, ik ben zeer tevreden."



Recupereren

Darcis neemt het in de tweede ronde van het US Open op tegen de 31-jarige Amerikaan John Isner (ATP 21). Die had gisteren in de eerste ronde zijn handen vol met zijn 18-jarige landgenoot Frances Tiafoe (ATP 125).



"Het belangrijkste is nu om te recupereren. Ik had krampen op het einde van de wedstrijd en nu heb ik maagpijn, omdat ik veel zout heb ingeslikt", aldus Darcis nog. "Ik moet me nu focussen op mijn opslag en zeer actief zijn, een beetje zoals een kat, want Isner is zeer moeilijk te 'breaken'. Maar ik heb momenteel het geluk aan mijn kant, dus waarom niet?"