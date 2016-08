Chinese qualifier roept 'lucky loser' Van Uytvanck een halt toe

Door: redactie

29/08/16 - 22u46

Alison Van Uytvanck mag nu wel definitief haar koffers pakken op de US Open. De nummer 112 van de wereld werd door het forfait van Stephens opgevist uit de kwalificaties, maar was vandaag een maatje te klein voor de Chinese Yafan Wang (WTA 163). 'Ali', wellicht ook last van haar pijnlijke voet, verloor kansloos in twee korte sets, 6-3 en 7-6 (7/4).

Alison Van Uytvanck zakte door een blessure een heel eind weg op de wereldranglijst en was genoodzaakt om de kwalificaties te spelen. In de derde en laatste ronde bleek het jonge Amerikaanse talent Catherine Bellis te sterk. Door een speling van het lot en het afhaken van reekshoofd Stephens mocht 'Ali' zich dan toch nog opmaken voor de hoofdtabel.



Met Yafan Wang, die ook al de kwalificaties moest spelen, kreeg ze bovendien een haalbare kaart. De Chinese is pas de nummer 163 van de wereld, maar verraste onze landgenote meteen met haar oerdegelijke spel. In het o zo belangrijke zevende game wist ze te breaken en haalde ze vervolgens de eerste set binnen, 3-6.



De pijnlijke voet van Van Uytvanck leek haar parten te spelen. Ze leverde snel haar opslag in en stond 1-4 in het krijt in het tweede bedrijf. De Chinese had de zege binnen handbereik tot de zenuwen begonnen op te spelen. Wang ging wat meer fouten maken en haar opslag sputterde. 'Ali' won drie games op rij en forceerde bij 5-5 zelfs een break. Bevestigen zat er weliswaar niet in. De 22-jarige Grimbergse ging alsnog ten onder, 6-7 (4/7).