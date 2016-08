Mertens toont bij vuurdoop tegen Muguruza haar kunnen en verlaat New York met opgeheven hoofd

Door: redactie

29/08/16 - 22u48

© reuters.

Elise Mertens heeft op de US Open (net) niet voor een stunt van jewelste kunnen zorgen. De 20-jarige Limburgse won tegen niemand minder dan Garbine Muguruza, winnares van Roland Garros en de nummer drie van de wereld, wel verrassend de eerste set. Een schijnbaar zieke Spaanse riep de dokter op de baan en stelde daarna orde op zaken. Ze liet Mertens - die kan terugblikken op een uiterst geslaagd debuut - geen kans meer, 2-6 6-0 6-3.

© epa.

Elise Mertens stond voor haar grote vuurdoop op een grandslamtoernooi. Ze overleefde voor het eerst in haar nog prille carrière de kwalificaties en werd meteen uitgeloot tegen de Spaanse topper Garbine Muguruza in het grote Louis Armstrong Stadium (de tweede grootste tennistempel in New York).



Blitzstart Mertens

Van stress hoegenaamd geen sprake bij de jonge Limburgse. Ze ging meteen 'op love' door de wankele opslag van Muguruza en liep snel uit naar 3-0. De Spaanse leek van slag, beweegde niet al te goed en had weinig in te brengen. Ze sloeg in het eerste bedrijf liefst 17 (!) onnodige fouten en won amper 18% van de punten op haar tweede service. Een droge 6-2 voor onze landgenote was het gevolg.