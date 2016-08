De comeback van het jaar? Darcis overleeft twee matchpunten en wint na beklijvende vijfsetter van 4 uur

Door: redactie

29/08/16 - 21u14

US Open Steve Darcis heeft op de US Open voor een onwaarschijnlijke ommekeer gezorgd. De 32-jarige Luikenaar stond tegen de onbekende Australiër Jordan Thompson 2-0 achter in sets en moest zelfs twee matchballen wegwerken. 'Shark' vocht terug en won de twee volgende manches. In een beklijvende vijfde set trok Darcis uiteindelijk aan het langste eind na 4 uur en 12 minuten tennis, 5-7 3-6 7-6 (7/5) 6-4 7-5.