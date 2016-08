Goffin start als nummer 14 van de wereld aan US Open

© photo news.

Op de vandaag gepubliceerde ATP-ranking behoudt David Goffin zijn veertiende plaats.

De voorbije week kwam de 25-jarige Luikenaar in afwachting van de US Open niet meer in actie. Goffin is het twaalfde reekshoofd in New York en krijgt in de eerste ronde de negentienjarige Amerikaan Jared Donaldson (ATP 122) als tegenstander. Goffin bereikte zowel vorig jaar als twee jaar geleden de derde ronde op het US Open. Het is de eerste keer dat Goffin en Donaldson het tegen elkaar zullen opnemen.



Steve Darcis boekte twee plaatsen winst en blijft met de 106e plaats de op een na beste Belg op de ATP-ranking. De 32-jarige Darcis is deze week de tweede Belg op de hoofdtabel bij de mannen op Flushing Meadows en krijgt in de eerste ronde de Australiër Jordan Thompson (ATP 91) voorgeschoteld. Voor kwalificatiespeler Darcis wordt het al de achtste deelname in New York, hij geraakte er nooit verder dan de tweede ronde.



In de top twintig van de ranking bij de mannen zijn er geen veranderingen te noteren. De Serviër Novak Djokovic blijft autoritair aan de leiding. Hij verdedigt de komende weken zijn titel in New York. Op de tweede plaats volgt Andy Murray, Stan Wawrinka blijft op drie. Roger Federer, vorig jaar verliezend finalist op de US Open, zakt dit jaar als nummer vier van de wereld naar New York af.

