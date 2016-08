Steve Darcis tegen Australiër Thompson in eerste ronde, Goffin treft Donaldson

Door: redactie

us open Steve Darcis (ATP-108) zal het opnemen tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP-92) in de eerste ronde van het US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Darcis plaatste zich gisteren in Flushing Meadows (New York) via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. Het wordt de achtste keer in zijn carrière dat de Luikenaar deelneemt aan de US Open.