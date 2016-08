Door: Steven Gijbels

26/08/16 - 18u41

© photo news.

Elise Mertens blijft de tenniswereld verbazen. De 20-jarige Hamontse verraste eerder dit seizoen met een kwartfinale in Rosmalen en een achtste finale in Mallorca. Vandaag knokte Mertens zich voor het eerst in haar nog prille carrière op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi, de US Open. In de derde en laatste kwalificatieronde wipte de nummer 138 van de wereld thuisspeelster Kristie Ahn (WTA 226) met 6-1 6-4. "Ik kan het zelf nog niet geloven", zei Mertens na afloop.