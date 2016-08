Goffin in eerste ronde US Open tegenover Amerikaans talent, Mertens oog in oog met Spaanse topper

Door: redactie

Onze tennissers hebben het niet getroffen bij de loting van de US Open. Kirsten Flipkens krijgt meteen 's werelds nummer vijf Simona Halep voor de kiezen, terwijl Yanina Wickmayer opent tegen de taaie Duitse Julia Goerges (WTA 64). David Goffin krijgt in de eerste ronde een Amerikaanse qualifier, maar daarna wachten met Victor Troicki (ATP 35), opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 23), Kei Nishikori (ATP 7) en olympisch kampioen Andy Murray (in een eventuele kwartfinale) serieuze kleppers.

Goffin start zijn 18e grandslamtoernooi met een duel tegen de amper 19-jarige kwalificatiespeler Jared Donaldson, waarna hij bij winst in de tweede ronde uitkomt tegen de winnaar van het de partij tussen de Serviër Victor Troicki (ATP 35) en de Roemeen Radu Albiot (ATP 98). De 25-jarige Luikenaar raakte op de tennisbanen van Flushing Meadows nog nooit verder dan de derde ronde (ook vorig jaar was dat het eindstation). Zijn Waalse collega Steve Darcis treft met de Australiër Jordan Thompson een haalbare opponent.



Zware dobber 'Flipper' en Mertens

Flipkens heeft het minder getroffen. Met de Roemeense Simona Halep krijgt Flipper meteen de nummer vijf van de wereld als tegenstandster. De 30-jarige Kempense kon in vier duels nog nooit van Halep winnen, hun laatste wedstrijd was die op het toernooi van Cincinnati in 2014. Ook voor Elise Mertens belooft haar grote debuut op een grandslamtoernooi een lastige klus te worden want ze moet het al meteen opnemen tegen de Spaanse klepper Garbine Muguruza.



Wickmayer straks tegen Venus?

Yanina Wickmayer (WTA 38) neemt het in haar eerste ronde op tegen de Duitse Julia Görges (WTA 64). De 26-jarige Vlaams-Brabantse kon de voormalige nummer 15 van de wereld in zeven onderlinge confrontaties al zes keer kloppen, voor het laatst vorig jaar in Toronto. Bij winst neemt Wickmayer het in de tweede ronde op tegen de winnares van het duel tussen Venus Williams (WTA 6) en Kateryna Kozlova (WTA 94).