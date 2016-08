Door: redactie

Onze tennissers hebben het niet getroffen bij de loting van de US Open. Kirsten Flipkens krijgt meteen 's werelds nummer vijf Simona Halep voor de kiezen, terwijl Yanina Wickmayer opent tegen de taaie Duitse Julia Goerges (WTA 64). David Goffin krijgt in de eerste ronde een qualifier, maar daarna wachten met Victor Troicki (ATP 35), opslagkanon Ivo Karlovic (ATP 23), Kei Nishikori (ATP 7) en olympisch kampioen Andy Murray (in een eventuele kwartfinale) serieuze kleppers.