LIVE: Indrukwekkende Nadal wint ook set twee en is één set verwijderd van 'La Décima'

Manu Henry

11/06/17 - 16u30

© afp.

video 'La Décima' oftewel een tiende triomf voor Rafael Nadal op Roland Garros? De Spaanse gravelkoning verkeert alleszins in bloedvorm. In zijn weg richting finale verloor Nadal geen enkele set. Oponnent van dienst op dit moment is Stan Wawrinka. De Zwitser knokte zich na een slijtageslag tegen 's werelds nummer één Andy Murray tot de eindstrijd. 'Stan the Man' speelde tot dusver drie grandslamfinales (waaronder die van Roland Garros in 2015) en won ze alle drie.