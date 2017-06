Ze kan het nog: Kim Clijsters pakt titel in toernooi voor Legends

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Roland Garros Aan de zijde van de Amerikaanse Tracy Austin-Holt heeft Kim Clijsters vandaag het Legends dubbelspel voor vrouwen op Roland Garros gewonnen.

De 34-jarige Clijsters en de twintig jaar oudere Austin-Holt versloegen in de finale de Amerikanen Lindsay Davenport (41) en Martina Navratilova (60) met 6-3, 3-6 en 10/5.



Voor Clijsters is het de derde keer dat ze als 'legende' het dubbelspel wint. Eerder deed het voormalige nummer één van de wereld dat in 2014 en 2015 (telkens met Martina Navratilova).



Clijsters haalde in haar carrière twee keer de finale in het enkelspel op Roland Garros. In 2001 verloor ze op het gravel in Parijs na een thriller van de Amerikaanse Jennifer Capriati (1-6, 6-4, 12-10). In 2003 was Justine Henin een maat te groot (6-0, 6-4), dat jaar pakte ze samen met de Japanse Ai Sugiyama wel de dubbeltitel tijdens het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.