Kim Clijsters achterna: alles wat u moet weten over Jelena Ostapenko, dé sensatie op Roland Garros

Manu Henry

10/06/17 - 08u20

© ap.

Amper 20 lentes jong is Jelena Ostapenko. Vandaag staat ze voor het eerst in haar nog prille carrière in een grandslamfinale. Maar wat weten we nu eigenlijk over die vooralsnog onbekende Letse? Wij lijsten voor u alvast enkele opvallende statistieken op.

© ap.

* Jelena Ostapenko bereikt voor het eerst een grandslamfinale. Haar beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi was de derde ronde van de Australian Open dit jaar.



* Ostapenko is de eerste persoon afkomstig van Letland die zich voor een grandslamfinale in het enkelspel weet te plaatsen.



* De Letse, twintig jaar en twee dagen oud, is de jongste vrouw die het tot in een grandslamfinale schopt sinds Caroline Wozniacki in 2009. De toen 19-jarige Deense verloor de finale van... Kim Clijsters.



* Ostapenko kan de jongste grandslamwinnares worden in elf jaar. Maria Sharapova was in 2006 amper 19 jaar en 143 dagen oud toen ze triomfeerde op de US Open.



* Ostapenko kan het vierde niet-reekshoofd worden dat een grandslamtoernooi wint, na Chris O'Neil (Australian Open in 1978), Serena Williams (Australian Open in 2007) en onze landgenote Kim Clijsters (US Open in 2009).



* Ostapenko verloor al haar vorige WTA-finales. In Charleston (2017) moest ze de duimen leggen voor Daria Kasatkina: 6-3 en 6-1. In Qatar vorig jaar verloor ze van Carla Suárez Navarro: 1-6, 6-4, 6-4. In Quebec tot slot moest ze haar meerdere erkennen in Annika Beck: twee keer 6-2.



* Ostapenko versloeg in haar weg richting finale regerend olympisch kampioene Monica Puig, grandslamwinnares Samantha Stosur én voormalig nummer één van de wereld Caroline Wozniacki.