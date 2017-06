Vroege exit in Parijs door enkelblessure heeft gevolgen voor Goffin op ATP-ranking

Door: redactie

7/06/17 - 18u54

David Goffin moet maandag op de nieuwe wereldranglijst, die wordt opgemaakt na Roland Garros, een plaats inleveren. Hij wordt voorbijgestoken door de Bulgaar Grigor Dimitrov en zakt naar nummer 13.

Goffin haalde in 2016 de kwartfinales in Parijs maar ging er dit jaar al in de derde ronde (zestiende finales) uit na zijn opgave in de partij tegen de Argentijn Horacio Zeballos. De Luikenaar liep bij een val een scheurtje op in de rechterenkel en moest de strijd staken.



Nog op de nieuwe nieuwe ATP-ranking moet Novak Djokovic, die als titelverdediger in de kwartfinale sneuvelde, zijn tweede plaats afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal. Ook de Zwitser Stan Wawrinka kan nog voorbij de Serviër als hij de finale haalt.