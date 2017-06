Stan Wawrinka heeft ticket voor halve finales beet op Roland Garros

Door: redactie

7/06/17 - 18u42

Stan Wawrinka stoot door naar de halve finale. © photo news.

Stan Wawrinka (ATP 3) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Zwitser was op het gravel in Parijs met 6-3, 6-3 en 6-1 duidelijk te sterk voor de Kroaat Marin Cilic (ATP 8).

De 32-jarige Wawrinka doet met zijn plaats bij de laatste vier even goed als in 2016. Toen botste hij op Andy Murray. Dat kan ook dit jaar gebeuren, op voorwaarde dat de Schotse nummer 1 van de wereld in zijn kwartfinale de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) verslaat.



De tweede halve finale gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 4), die mikt op een tiende eindzege, en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 7). Die laatste schakelde woensdag in de kwartfinales de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) uit.



In 2015 kroonde Stan Wawrinka zich tot eindwinnaar op Roland Garros. Hij schreef ook al de Australian Open (in 2014) en de US Open (in 2016) op zijn naam.



Marin Cilic, 28, stond voor het eerst in de kwartfinales van Roland Garros. Hij kende zijn gloriemoment eind 2014 toen hij de US Open won, zijn eerste en enige grandslamtitel tot dusver.