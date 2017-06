Pliskova en Halep stoten door naar halve finales Roland Garros

Eline Van Der Meulen

7/06/17 - 16u09 Bron: Belga

© afp.

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. In haar kwartfinale versloeg het tweede reekshoofd de Française Caroline Garcia (WTA 27) met 7-6 (7/3) en 6-4.

Haar laatste opponente op weg naar de finale wordt de Roemeense Simona Halep (WTA 4). De andere halve eindstrijd wordt gespeeld tussen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 47) en de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 31). Karolina Pliskova, 25, is de verliezend finaliste van de US Open 2016. Ze botste toen in haar eerste grandslamfinale op de Duitse Angelique Kerber. Op Roland Garros raakte de Tsjechische tot dit jaar niet verder dan de tweede ronde. In 2016 moest ze al na een match inpakken na verlies tegen de Amerikaanse Shelby Rogers.

Halep kent een moeilijk begin, maar maakt sterke comeback

Simona Halep (WTA 4) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales van Roland Garros. De Roemeense ontsnapte tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6) aan de uitschakeling nadat ze in de tiebreak van de tweede set een matchbal redde. Het werd uiteindelijk 3-6, 7-6 (8/6) en 6-0 in een partij die 2 uur en 6 minuten duurde. De wedstrijd was een heruitgave van de finale van het toernooi van Rome enkele weken geleden. Toen won Svitolina met 4-6, 7-5 en 6-1.



Simona Halep, 25, is de verliezend finaliste van Roland Garros in 2014. Ze ging toen na een thriller onderuit tegen de Russische Maria Sharapova (6-4, 6-7, 6-4).



Om opnieuw de eindstrijd te halen in Parijs, moet derde reekshoofd Halep voorbij de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3).



De andere halve finale gaat tussen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 47) en de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 31).