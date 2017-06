Publiek Roland Garros in rouw na exit thuisspeelster, Ostapenko beleeft jeugddroom

Bewerkt door: MH

6/06/17 - 21u15 Bron: Belga

Timea Bacsinszky blaast donderdag 28 kaarsjes uit © photo news.

De Zwitserse Timea Bacsinzky (WTA-31) en de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-47) hebben zich vandaag in Parijs als eersten voor de halve finales van Roland-Garros geplaatst. In de halve finales nemen ze het donderdag tegen elkaar op en toevallig vieren ze dan allebei hun verjaardag. Bacsinszky wordt 28, Ostapenka 20.

Ook Jelena Ostapenko schaarde zich bij de laatste vier © reuters.

Bacsinzky dompelde Philippe-Chatrier in rouw door de Franse publiekskieveling Kristina Mladenovic (WTA-14) in 1 uur en 49 minuten met tweemaal 6-4 uit te schakelen. Op Suzanne-Lenglen won Ostapenka tussen de regenbuien door in 1 uur en 53 minuten met 4-6, 6-2 en 6-2 van de Deense voormalige nummer een van de wereld Caroline Wozniacki (WTA-12).



Voor Bacsinzky wordt het de tweede halve finale op het gravel in Parijs. In 2015 verloor ze daarin met 4-6, 6-3 en 6-0 van Serena Williams, nadat ze in de kwartfinales Alison Van Uytvanck uit het toernooi gewipt had. Ostapenko schaarde zich voor het eerst bij de laatste vier op een Grand Slam. Een derde ronde op het Australian Open in januari van dit jaar was haar beste resultaat totnogtoe. Bij haar eerste deelname aan Roland-Garros ging ze er vorig jaar in de eerste ronde uit.



Morgen overige duels

De andere twee kwartfinales worden morgen afgewerkt. Het Tsjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA-3) staat daarin tegenover de Française Caroline Garcia (WTA-27) en de Roemeense Simona Halep (WTA-4), reekshoofd nummer drie, geeft de als vijfde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina (WTA-6) partij.