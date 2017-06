Flipkens en Schiavone ontmoeten topreekshoofden in kwartfinales dubbelspel

Door: redactie

5/06/17 - 18u42

Kirsten Flipkens en de Italiaanse Francesca Schiavone ontmoeten in de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova.

De eerste reekshoofden versloegen maandag in de derde ronde het Russisch-Franse duo Svetlana Kuznetsova en Kristina Mladenovic in twee sets: 6-4 en 6-2 na 1 uur en 14 minuten. Mattek-Sands en Safarova kegelden in de eerste ronde ook Elise Mertens en de Française Alizé Cornet met 6-1 en 6-2 uit het dubbeltoernooi.



Safarova en Mattek-Sands zijn de voorbije jaren een erg succesvol dubbelduo. De Amerikaanse en de Tsjechische kunnen na 2015 een tweede keer de eindzege in het dubbeltoernooi van Roland Garros pakken. De tandem pakte dit jaar - net als in 2015 - de dubbeltitel op het Australian Open, vorig jaar waren ze de beste op het US Open.



Flipkens en Schiavone, die Roland Garros in 2010 won in het enkelspel, namen zondag op het Parijse gravel met 6-3 en 6-2 de maat van de Japanse Nao Hibino en de Poolse Alicja Rosolska.



In het enkeltoernooi werd Kirsten Flipkens (WTA 87) woensdag in de tweede ronde gewipt door de Australische Samantha Stosur (WTA 22). Ze is nog de enige landgenote die actief is in het dubbeltoernooi.