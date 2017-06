Topreekshoofd Andy Murray in 'straight sets' naar kwartfinales

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Andy Murray heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Schotse nummer één van de wereld nam in ronde vier in Parijs in drie sets de maat van Rus Karen Khachanov (ATP 53), na 2 uur en 4 minuten stonden de 6-3, 6-4 en 6-4 setstanden op de tabellen. Zijn tegenstander bij de laatste acht wordt de als achtste geplaatste Japanner Kei Nishikori (ATP 9) of de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 37).