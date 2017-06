David Goffin voorlopig twee weken out, donderdag bijkomend onderzoek

Bewerkt door: Glenn Van Snick

5/06/17 - 14u00 Bron: Belga

© photo news.

David Goffin staat voorlopig een tweetal weken aan de kant met zijn enkelblessure. Dat heeft zijn entourage vandaag laten weten. Donderdag staat er bijkomend onderzoek gepland, dan moet een nieuwe echografie meer duidelijkheid over de ernst van de blessure brengen.

De Belgische nummer 1 moest vrijdag in zijn derderondepartij op Roland Garros tegen de Argentijn Horacio Zeballos de strijd staken na een val op het einde van de eerste set. Na een lange rally schoof hij - bij een 5-4 voorsprong - met zijn voet onder een terreindoek en verzwikte hij zijn rechterenkel.



Er werd voor een inactiviteit van enkele maanden gevreesd, maar zo'n vaart loopt het wellicht niet. "Er is niks gebroken of gescheurd in zijn enkel, maar meer kunnen we nu niet zeggen", had zijn coach Thierry Van Cleemput meteen na de match al laten optekenen. "Zijn enkel is nog erg hard gezwollen, dus moeten we 48 uur afwachten om te kijken hoe het evolueert".



De Luikenaar is naar België teruggekeerd en zijn herstel verloopt voorspoedig. Als alles meezit, hoopt Goffin fit te zijn tegen Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi gaat op 3 juli van start op het heilige Londense gras.