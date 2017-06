Simona Halep stoomt door naar kwartfinales

Bewerkt door: Glenn Van Snick

5/06/17 - 12u22 Bron: Belga

Simona Halep © ap.

Simona Halep (WTA 4) heeft zich vandaag makkelijk geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De als derde geplaatste Roemeense was in haar vierderondepartij op het Parijse gravel veel te sterk voor de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 23) en haalde het na exact een uur spelen met twee keer 6-1.

Halep, in 2014 verliezend finaliste op Roland Garros, botst bij de laatste acht op het Oekraïense vijfde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 6) of de Kroatische qualifier Petra Martic (WTA 290). De 25-jarige Roemeense kan in de Franse hoofdstad de eerste plaats op de wereldranglijst veroveren. Ze moet het toernooi dan wel winnen.



Dat geldt ook voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3), die later vandaag in de achtste finales de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg (WTA 97) treft. Als een andere speelster het toernooi wint, blijft de Duitse Angelique Kerber ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde de nummer één van de wereld.