Titelverdedigster barst in tranen uit na exit tegen Française: "Publiek was té hard voor mij"

Door: redactie

5/06/17 - 00u18 Bron: Belga

© photo news.

video Garbine Muguruza (WTA-5) zal haar titel op Roland Garros niet verlengen. Het Spaanse vierde reekshoofd verloor in de achtste finales in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3) van de Française Kristina Mladenovic (WTA-14). Muguruza vond het publiek te streng voor haar en barste tijdens haar persbabbel in tranen uit.

"Het publiek was heel hard voor mij, maar ik kan daar begrip voor opbrengen. Toch had ik op wat meer respect gerekend. We moesten het spel vaak staken, omdat de umpire het publiek telkens moest kalmeren", zei de 23-jarige Spaanse. "Maar ik ben hier niet om vijanden te maken. Ik hou van Roland Garros."



Toch kon Muguruza de tranen niet bedwingen en moest ze de persconferentie even staken om haar moed bij elkaar te rapen. "Als jullie op het terrein hadden gestaan in mijn plaats, zouden jullie begrijpen wat ik bedoel", zei ze nadien met trillende stem. "Roland Garros is een speciaal toernooi voor mij. Ik heb hier gewonnen en speel hier heel graag. De vijandige sfeer heeft me een beetje verrast. Het leek wel op een wedstrijd in de Fed Cup. Ik moet nog leren mij volledig af te sluiten op zo'n momenten", besloot de uittredende kampioene.