Rafael Nadal stoomt door naar laatste acht, ook Monfils ronde verder na opgave Gasquet

Rafael Nadal (ATP 4) heeft zich vandaag in Parijs zonder veel moeite verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van Roland Garros.

De als vierde geplaatste Spanjaard, één van de topfavorieten voor de eindzege op het Parijse gravel, was in de vierde ronde in drie sets te sterk voor zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 18): 6-1, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 50 minuten. In de kwartfinales ontmoet Nadal de winnaar van het duel tussen het Canadese vijfde reekshoofd Milos Raonic (ATP 6), in de eerste ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Steve Darcis (ATP 38), en de als twintigste geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 21).



Nadal, die gisteren zijn 31e verjaardag vierde, mikt op een tiende eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. De voorbije twee jaar ging Nadal er in Parijs uit in de kwartfinales (2015) en derde ronde (2016).