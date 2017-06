Toernooidirecteur Roland Garros: "Een baan heeft zijn grenzen"

Filip Dewulf

Het is een publiek geheim dat toernooidirecteur Guy Forget goed kan opschieten met David Goffin en zijn coach Thierry Van Cleemput. De Franse ex-speler was dan ook als één van de eersten bij de onfortuinlijke Luikenaar toen die de kleedkamer werd ingeleid. "Het was moeilijk om naar die beelden te kijken", zei Forget. "Vooral omdat David een jongen is op wie we zeer gesteld zijn en hij tevens één van de boegbeelden is van het mannentoernooi. Hij was een outsider en bovendien goed aan het spelen. Ik heb hem gezien in de vestiaires, hij had ijs op zijn enkel. Het is moeilijk om zo'n sympathiek persoon het toernooi op deze wijze te zien verlaten."



Enkelverzwikkingen zijn wekelijkse kost op de tour, maar hoogstzelden is er een attribuut op de baan bij betrokken. "Tja, maar als je kijkt naar de kwaliteit van de beweeglijkheid van de spelers vandaag - ze brengen onmogelijke ballen terug - dan weet je dat ze ver gaan. In de herhaling zie je dat David werkelijk tegen het zeil, opgebouwd uit verschillende lagen, botst en zo zijn enkel blokkeert." Dat zeil ligt daar voor regenintermezzo's. Op Wimbledon wordt zo'n doek in een rol aan de zijkant van de baan gestockeerd. "Het was een matchincident", aldus Forget. "Dat zeil ligt op negen meter van de baseline, dat zou normaal toch genoeg moeten zijn. Een speler moet ook rekening houden met de grenzen van de baan, hè. En er zijn terreinen met veel minder uitloopmarge. Achter dat zeil is trouwens een muur, hij had met zijn hoofd tegen die muur kunnen vallen! Gelukkig is dat niet gebeurd en heeft de enkel de klap opgevangen. Maar het was gewoon vreselijke pech."