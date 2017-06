Coach Goffin aangeslagen: "Dit was niet voorzien, het is een koude douche voor David"

Door: redactie

Thierry Van Cleemput. © photo news.

Na zijn gedwongen uitschakeling in de derde ronde van Roland Garros verscheen David Goffin (ATP 12) achteraf niet op de persconferentie. Goffin moest vrijdag opgeven tegen de Argentijn Horacio Zeballas (ATP 65) nadat hij tijdens een rally met zijn enkel bleef steken in een doek. Het was zijn coach Thierry Van Cleemput die achteraf een woordje uitleg kwam geven.

"Zijn blessure zag er heel ernstig uit toen hij het terrein moest verlaten. Ik had eerst nochtans niet gezien dat hij gevallen was, want ik was de bal aan het volgen", gaf Van Cleemput zijn relaas van de fase. "Maar daarna zag ik dat hij bleef liggen en besefte ik dat hij veel pijn moest hebben. Toen we in de kleedkamer kwamen, zagen we dat hij een zware zwelling had aan zowel de linker- als rechterkant van zijn rechtervoet. De ontgoocheling is enorm, maar wat kunnen we eraan doen? Ongelukken maken nu eenmaal deel uit van sport op het hoogste niveau."



Goffin moest de wedstrijd staken na het incident en ging onmiddellijk voor nader onderzoek onder de MRI-scanner. "Op het eerste zicht valt de schade gelukkig mee. Er is niks gebroken of gescheurd in zijn enkel, maar meer kunnen we nu niet zeggen. Zijn enkel is nog erg hard gezwollen, dus moeten we 48 uur afwachten om te kijken hoe het evolueert."



Wanneer Goffin opnieuw in actie zal kunnen komen, is nog niet duidelijk. "Het is onmogelijk om nu te antwoorden op die vraag. We weten alleen dat de blessure niet ernstig is, maar we weten nog niet wanneer hij opnieuw zal kunnen tennissen. We keren vanavond nog niet terug naar België omdat het beter is om met dokter Montalban (de toernooiarts) en Joris (de persoonlijke arts van Goffin) hier vandaag nog een spoedbehandeling toe te passen", aldus Van Cleemput.



David Goffin had hoge verwachtingen van deze Roland-Garros. De 26-jarige Luikenaar hoopte zijn prestatie van vorig jaar als kwartfinalist te evenaren, na zijn goede prestaties op het gemalen baksteen van de voorbije weken. Zo behaalde Goffin de halve finales op het ATP-toernooi van Monte-Carlo en de kwartfinales in Madrid.