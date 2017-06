Elise Mertens ondergaat wet van de sterkste tegen indrukwekkende Venus Williams

Door: redactie

2/06/17 - 19u50

Elise Mertens. © belga.

De derde ronde is het eindstation geworden voor Elise Mertens (WTA 60) op Roland Garros. De 21-jarige Limburgse toonde lef tegen Venus Williams (WTA 11), maar de ervaren Amerikaanse haalde het toch relatief vlot in twee sets: 6-3 en 6-1. De 20ste deelname van Williams op het gravel in Parijs krijgt dus nog een vervolg. Voor Mertens was het haar eerste deelname.

Venus zette ogenblikkelijk de toon in de eerste set. Ze mepte Mertens meteen een ace om de oren en haalde vlot haar opslagspelletje binnen. Bovendien ging de oudste van de zusjes Williams daarna ook meteen door de service van onze landgenote, die het moeilijk had met het powertennis van de ervaren Amerikaanse. Mertens kon wél meteen de service van haar opponente afsnoepen, maar Williams panikeerde niet en stoomde door richting setwinst. De nummer elf van de wereld won vlot drie opeenvolgende spelletjes en haalde de set uiteindelijk met 6-3-cijfers binnen.



Het was wachten op de reactie van Mertens in set 2 en die kwam er ook. De Limburgse kreeg meer lengte in haar slagen, liet Williams lopen en haalde ook vlot haar eerste opslagspelletje binnen. Williams keek even naar zus Serena, die op de tribune had plaatsgenomen, en dat leek inspirerend te werken. Williams nam weer overtuigend de bovenhand, Mertens moest het spel ondergaan. De voormalige nummer één van de wereld liep uit naar een 5-1-voorsprong. Onze landgenote probeerde terug te knokken, maar had geen antwoord meer in huis. De tweede matchbal was de goede voor de Amerikaanse: 6-1.