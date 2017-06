Goffin moet opgeven in Roland Garros na val

Eline Van Der Meulen

2/06/17 - 12u10

© Twitter.

David Goffin (ATP 12) nam het vandaag op tegen Horacio Zeballos (ATP 65) in de derde ronde van Roland Garros. Onze landgenoot begon uitstekend aan de partij en kon serveren voor de eerste set. Goffin viel echter over een mat langs de kant bij het lopen naar een bal. Hij greep naar zijn enkel en lastte een medische time-out in. Goffin werd rechtgeholpen en achter de schermen onderzocht. Even later moest hij toch opgeven.