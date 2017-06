Andy Murray en Stan Wawrinka bereiken zestiende finales, ook Del Potro door na opgave Almagro

Bewerkt door: MH

1/06/17 - 18u00 Bron: Belga

© afp.

Stan Wawrinka (ATP 3) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de derde ronde van Roland Garros. Ook nummer één Andy Murray wist zijn partij te winnen, al liep het niet van een leien dakje tegen Martin Klizan (ATP 50). Del Potro profiteerde van blessureleed bij Almagro

Wawrinka, derde op de plaatsingslijst, haalde het met 6-4, 7-6 (7/5) en 7-5 van de Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 89). De Zwitser neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen Fabio Fognini (ATP 29), die het in een Italiaanse onderonsje haalde van Andreas Seppi. De 32-jarige Wawrinka won de titel op het gravel in Parijs in 2015. Vorig jaar ging hij er in de halve finales uit tegen Andy Murray. Lees ook Kirsten Flipkens stoot vlot door in dubbelspel

Van Uytvanck kan niet stunten en verliest tegen Radwanska

Boris Becker wil Angelique Kerber helpen: "Ik kan ook met vrouwen werken" 'Stan' Wawrinka haalde het na een driesetter © afp.

Andy Murray niet zonder moeite naar derde ronde Net als Wawrinka zit ook Murray in de derde ronde. De Schotse nummer één van de wereld had in zijn tweederondepartij op het Parijse gravel wel meer dan zijn handen vol met de Slovaak Martin Klizan (ATP 50) en trok het laken pas na vier sets en drie uur en 35 minuten naar zich toe. De setstanden waren 6-7 (3/7), 6-2, 6-2 en 7-6 (7/3).



De 30-jarige Murray kent een wisselvallig seizoen nadat hij vorig jaar het seizoen afsloot als 's werelds nummer één. Hij geraakte tijdens zijn vier voorbereidingstoernooien op Roland Garros niet verder dan een halve finale in Barcelona. In de eerste ronde in Parijs nam hij dinsdag in vier sets de maat van de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 73), nu moest Klizan buigen. Murray had vier sets nodig tegen Klizan. © afp.