Kirsten Flipkens stoot vlot door in dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het vrouwen dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Italiaanse Francesca Schiavone versloeg ze de Kazachse Yulia Putintseva en de Russische Natalia Vikhlyantseva in twee korte sets. Na net geen uur tennis stond de 6-3, 6-0 eindstand op het scorebord van court 10.

In de tweede ronde (zestiende finales) nemen Flipkens en Schiavone, die Roland Garros won in 2010, het op tegen de Françaises Myrtille Georges en Chloé Paquet.



In het enkeltoernooi werd Kirsten Flipkens (WTA 87) woensdag in de tweede ronde gewipt door de Australische Samantha Stosur (WTA 22).