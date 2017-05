Dominika Cibulkova strandt in tweede ronde in Parijs tegen 'lucky loser'

Door: redactie

31/05/17

Roland Garros Dominika Cibulkova (WTA 7) is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Het Slovaakse zesde reekshoofd liet zich in twee sets verrassen door de Tunesische Ons Jabeur (WTA 114), die als lucky loser uit de kwalificaties werd opgevist. Na 1 uur en 25 stond het 6-4 en 6-3.

Het was de allereerste confrontatie tussen de 28-jarige Cibulkova en de zes jaar jongere Jabeur. De Tunesische wordt de allereerste Arabische speelster die het tot de derde ronde van een grandslamtoernooi schopt.



Voor een plaats in de vierde ronde neemt Jabeur het op tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 31). De kwartfinaliste van vorig jaar was in twee sets (6-0, 6-2) te sterk voor de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 82).



Gravelspecialiste Jabeur geldt als een groot talent in de tenniswereld. In 2010 verloor de Tunesische de finale op Roland Garros voor junioren van de Oekraïense Elina Svitolina, de huidige nummer zes van de wereld. Een jaar later bereikte ze opnieuw de finales op het Parijse gravel en versloeg ze de Puerto Ricaanse Monica Puig.