Van Uytvanck: "Heb niets te verliezen tegen Radwanska"

Alison Van Uytvanck (WTA 113) wil morgen voor de tweede keer in haar carrière de derde ronde van Roland Garros bereiken. Daarvoor moet ze eerst voorbij de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10), die in 2006 het toernooi won bij de juniores en in 2013 de kwartfinales bereikte bij de profs.

"Het is al vijf jaar geleden dat ik nog tegen Radwanska heb gespeeld", aldus Uytvanck aan de vooravond van de match tegen de 28-jarige Poolse. "Ze heeft heel veel talent en techniek en leest het spel goed. Ik ben echter goed voorbereid op haar slagen en heb opnieuw niets te verliezen."



"Vorig jaar had ik het heel moeilijk, maar nu voel ik me goed. Ik zit al in de tweede ronde en beleef opnieuw veel plezier aan de sport. En dat is het belangrijkste", gaat Van Uytvanck verder. "Met mijn nieuwe coach Alain Devos focus ik me vooral op een goede en precieze techniek. Ik zal perfect moeten opslaan en consistent moeten presteren gedurende de hele wedstrijd, maar alle druk ligt bij haar. Ik moet erin geloven", besluit ze.



De 23-jarige Van Uytvanck is er nog nooit in geslaagd om de Poolse tennisster te verslaan, maar is niet kansloos. Radwanska, finaliste op Wimbledon in 2012, heeft dit jaar namelijk nog maar één keer op gravel gespeeld. Toen lag ze er na de eerste ronde uit op het toernooi van Stuttgart door een terugkerende voetblessure.