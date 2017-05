Flipkens strijdend ten onder tegen sterke Stosur (en mag alweer inpakken in tweede ronde)

Eline Van Der Meulen

31/05/17 - 12u43

© photo news.

Kirsten Flipkens (ATP 87) was vandaag een maatje te klein voor de nummer 22 van de wereld, Samantha Stosur. Flipkens liet in de eerste set kansen liggen, maar knokte zich terug in de tweede set. Een spannende tiebreak moest daar uitmaken wie de winnaar was van de set. Flipkens verweerde zich kranig, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de Australische. De onderlinge tussenstand staat zo op drie overwinningen voor Stosur en slechts één voor onze Belgische 'Flipper'.

Stosur maatje te groot voor onze landgenote in set één Stosur bereikte vorig jaar nog de halve finales op Roland Garros. Het zal dus geen makkelijke opgave worden voor Flipkens om de nummer 22 van de wereld te verslaan.



Tijdens het eerste spelletje werd het al snel duidelijk dat dit een moeilijke match zou worden voor onze landgenote. Ze moest meteen al vechten om haar service te behouden. Stosur blijkt duidelijk de betere in de eerste set, ze kan nogmaals de service van onze landgenote afsnoepen en zo staat de 6-2 al na 31 minuten op het bord.



Flipkens zal in set twee duidelijk een tandje moeten bijsteken wil ze de derde ronde halen. © getty.