LIVE: Goffin moet derde set afstaan aan Oekraïner

Door: redactie

31/05/17 - 13u10

© photo news.

David Goffin neemt het in de tweede ronde van Roland Garros op tegen Sergiy Stakhovsky, het nummer 123 op de wereldranglijst. De Luikenaar is zonder twijfel de favoriet, en bovendien is gravel niet de favoriete ondergrond van de Oekraïner. Toch is 'La Goff' op zijn hoede: "Als hij voldoende agressief is en mijn spel kan breken, dan kan hij gevaarlijk zijn."

Goffin zette zijn Oekraïense opponent vanaf de start onder druk. Het openingsspelletje duurde maar liefst negen minuten, en onze landgenoot ging meteen door de opslag van Stakhovsky. De service van 'La Goff' draaide uitstekend, daarnaast was hij fysiek duidelijk de betere. De 26-jarige Luikenaar gunde zijn tegenstander in het eerste bedrijf slechts twee spelletjes: 2-6.



Ook bij aanvang van set twee dicteerde Goffin de wet. Stakhovsky moest al snel zijn service inleveren, terwijl onze landgenoot kon uitpakken met een blanco opslagbeurt. De Oekraïner moest zwoegen voor de punten, maar haalde uiteindelijk toch enkele games binnen, aangezien Goffin zijn breakkansen niet benutte. Stakhovsky groeide in de wedstrijd, maar de Luikenaar kon telkens zijn opslag behouden, al moest hij wel eerder twee breakpunten wegwerken. Zo haalde 'La Goff' ook de tweede set binnen: 4-6. Lees ook Gefrustreerde tennisser weigert hand na verloren partij op Roland Garros

Simona Halep neemt vlot eerste horde, zevende reekshoofd Johanna Konta laat zich verrassen

Andy Murray in vier sets voorbij Andrey Kuznetsov, negende reekshoofd mag meteen inpakken