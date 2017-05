LIVE: Goffin haalt eerste set eenvoudig binnen

Door: redactie

31/05/17 - 11u40

© getty.

David Goffin neemt het in de tweede ronde van Roland Garros op tegen Sergiy Stakhovsky, het nummer 123 op de wereldranglijst. De Luikenaar is zonder twijfel de favoriet, en bovendien is gravel niet de favoriete ondergrond van de Oekraïner. Toch is 'La Goff' op zijn hoede: "Als hij voldoende agressief is en mijn spel kan breken, dan kan hij gevaarlijk zijn."