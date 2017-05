Samantha Stosur: "Gelukkig weet ik meer over Flipkens dan over Minella"

YP

30/05/17 - 18u57 Bron: Belga

© getty.

Roland Garros Kirsten Flipkens (WTA-87) mag morgen een poging wagen om zich voor de eerste keer in haar carrière te plaatsen voor de derde ronde op Roland Garros. Daarvoor moet de 31-jarige Flipkens, die aan haar negende deelname toe is in Parijs, wel voorbij de Australische Samantha Stosur (WTA-22), die afgelopen zaterdag het graveltoernooi in Straatsburg won en verliezend finaliste was op Roland Garros in 2010.

© getty. "Stosur, dat zal een serieuze uitdaging worden", verklaarde Kirsten Flipkens na haar overwinning tegen de Luxemburgse Mandy Minella (WTA-70). Met haar agressieve en harde slagen staat de speelstijl van de 33-jarige Samantha Stosur in schril contrast met de technische speelstijl van Flipkens.



Lang geleden

"Het is lang geleden dat ik nog tegen Flipkens gespeeld heb", vertelde Stosur op haar beurt. "Ik herinner me nog een wedstrijd die ik tegen haar speelde op gras. Gelukkig weet ik meer over haar dan over Minella. Ook heeft mijn trainer Josh de wedstrijd gezien, dus daar moet ik me niet te veel zorgen over maken." Lees ook Flipkens voorbij ervaren Luxemburgse naar tweede ronde © photo news.