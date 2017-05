Wickmayer eerste (en enige) Belgische die sneuvelt nadat ze hoofd moet buigen tegen talentvolle Kasatkina

XC

Yanina Wickmayer heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. Onze landgenote verloor in twee sets van de Russische belofte Daria Kasatkina, het nummer 28 van de wereld. 7-5 en 6-4 na 1 uur en 26 minuten was het verdict.

Door haar aanhoudende polsblessure miste Yanina Wickmayer naar eigen zeggen matchritme, al was daar in het begin van de partij weinig van te merken. Haar opslag draaide uitstekend, maar dat gold ook voor haar opponent. Kasatkina opende met twee blanco opslagspelletjes en was niet zinnens cadeautjes uit te delen.



Nadien speelde onze landgenote iets te gretig, waardoor ze foutjes begon te maken. De Russische zag haar kans en ging door de opslag van 'Wicky'. Het nummer 28 van de wereld kon vervolgens de set uitserveren, maar daar stak Wickmayer een stokje voor. Ze kwam terug tot 5-5, al moest ze erna opnieuw haar service inleveren. Kasatkina liet het dit keer niet liggen en haalde de eerste set binnen: 7-5.



De talentvolle Russin speelde heel secuur en ging in het tweede bedrijf verder op haar elan. Onze landgenote stond meteen 2-0 in het krijt, maar werkte nadien drie breakpunten weg. Kasatkina liet zich niet van de wijs brengen en drukte vooral op haar eigen service het gaspedaal in. Wickmayer slaagde er niet meer in om haar achterstand weg te werken en ging ook in set twee strijdend ten onder: 6-4. Zo is de eerste ronde van Roland Garros meteen het eindstation voor 'Wicky'.