Wickmayer eerste Belgische die sneuvelt: "Gelukkig komt het gras er opnieuw aan"

XC

30/05/17 - 19u03

© epa.

Yanina Wickmayer heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. Onze landgenote verloor in twee sets van de Russische belofte Daria Kasatkina, het nummer 28 van de wereld. 7-5 en 6-4 na 1 uur en 26 minuten was het verdict.

Door haar aanhoudende polsblessure miste Yanina Wickmayer naar eigen zeggen matchritme, al was daar in het begin van de partij weinig van te merken. Haar opslag draaide uitstekend, maar dat gold ook voor haar opponent. Kasatkina opende met twee blanco opslagspelletjes en was niet zinnens cadeautjes uit te delen. Nadien speelde onze landgenote iets te gretig, waardoor ze foutjes begon te maken. De Russische zag haar kans en ging door de opslag van 'Wicky'. Het nummer 28 van de wereld kon vervolgens de set uitserveren, maar daar stak Wickmayer een stokje voor. Ze kwam terug tot 5-5, al moest ze erna opnieuw haar service inleveren. Kasatkina liet het dit keer niet liggen en haalde de eerste set binnen: 7-5. De talentvolle Russin speelde heel secuur en ging in het tweede bedrijf verder op haar elan. Onze landgenote stond meteen 2-0 in het krijt, maar werkte nadien drie breakpunten weg. Kasatkina liet zich niet van de wijs brengen en drukte vooral op haar eigen service het gaspedaal in. Wickmayer slaagde er niet meer in om haar achterstand weg te werken en ging ook in set twee strijdend ten onder: 6-4. Zo is de eerste ronde van Roland Garros meteen het eindstation voor 'Wicky'.

"Gelukkig komt het gras er opnieuw aan"

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld, want het is nooit leuk om te verliezen. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen", verklaarde Wickmayer. "Ik heb geprobeerd om meteen agressief te beginnen, wat bij enkele punten goed uitdraaide. Mijn loting voor de eerste ronde was geen cadeau. Ze speelt heel goed op gravel. Ze haalt enorm veel ballen terug en omdat ik ritme en vertrouwen mis, was het niet makkelijk om deze wedstrijd naar me toe te trekken. Daar was net iets meer voor nodig en dat ontbrak vandaag."



Vorig jaar behaalde Wickmayer de derde ronde in Parijs, wat betekent dat ze door deze vroegtijdige uitschakeling plaatsen zal zakken op de WTA-ranking. Toch blijft de Vlaams-Brabantse positief en rekent ze op betere resultaten in de komende weken. "Ik had een moeilijk seizoensbegin, maar nu heb ik geen kwaaltjes meer en ik denk dat de verandering van ondergrond me naar betere prestaties zal stuwen. Gravel is niet mijn favoriete ondergrond, want daar stuiten de ballen hoger. Het heeft enkele weken geduurd voordat ik mijn backhand weer op punt kreeg en ik ben blij dat ik daar vandaag niet te veel fouten mee gemaakt heb. Dat geeft moed. Ik kijk naar de toekomst en ik verheug me erop om opnieuw op snellere ondergronden te mogen spelen, waar mijn agressieve spel beter tot uiting zal komen."