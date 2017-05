Van Uytvanck na stuntzege: "Eindelijk opnieuw in de tweede ronde van een grandslamtoernooi"

Eline Van Der Meulen

30/05/17 - 15u49

© belga.

Alison Van Uytvanck (WTA-113) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Ze versloeg de Japanse Naomi Osaka (WTA-55) in twee sets: 3-6 en 5-7. Haar volgende tegenstandster wordt met de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-10) een klepper van formaat.

"Ik was erg zenuwachtig op het einde. Toen ik haar laatste bal in het net zag stranden, was dat een enorme opluchting. Dat ik me via de kwalificaties kon plaatsen, heeft me veel vertrouwen gegeven en ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Toen ik besefte dat ik kon winnen, kreeg ik stress. Maar ik ben vooral agressief blijven spelen op de tweede bal en dat heeft het verschil gemaakt. Ik ben enorm blij dat ik deze wedstrijd gewonnen heb."



Voor Van Uytvanck was het al twee jaar geleden dat ze nog eens een wedstrijd kon winnen op een grandslamtoernooi. Toen was het eveneens op Roland-Garros dat ze de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova opzij kon zetten voor een plaats in de kwartfinales. "Het is leuk hier. Er was een mooie sfeer op de tribunes. Ik ga nog een beetje langer blijven."