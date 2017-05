Debutant De Greef kan ervaren thuisspeler één set afsnoepen en verlaat Parijs met opgeheven hoofd

Manu Henry

29/05/17 - 20u03

Arthur De Greef moest zijn meerdere erkennen in Richard Gasquet (ATP 25) © afp.

Roland Garros Naast de demonstratie van David Goffin en het afdruipen van Steve Darcis kwam er vandaag nog een derde Belg aan de bak in het mannenspel op Roland Garros. Grand Slam-debutant Arthur De Greef (ATP 127) was niet opgewassen tegen de ervaren thuisspeler Richard Gasquet (ATP 25). Onze 25-jarige landgenoot kon de Fransman één set afsnoepen, maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen (6-2, 3-6, 6-1 en 6-3).

Aan motivatie alvast geen gebrek bij onze 25-jarige landgenoot - die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte - en dat vertaalde zich in een hoopvol wedstrijdbegin. De Greef ging bij 1-1 meteen door de opslag van de ervaren Fransman. Maar ook de Brusselaar moest in het daaropvolgende spelletje zijn opslag inleveren en meteen leek de veer gebroken. De Greef kon vervolgens geen enkel game meer binnenhalen en Gasquet stoomde door naar 6-2 setwinst.

Gasquet won na een aarzelende start set één © afp.

Straffe ommekeer Ook in set twee noteerden we een prima start van De Greef. De debutant op een grandslamtoernooi liep al snel uit tot 3-1 en bij een 4-2 voorsprong kreeg de Belg opnieuw een breakkans, maar Gasquet haalde het belangrijke zevende spelletje alsnog binnen. Het was slechts uitstel van executie. De Greef schakelde een versnelling hoger en pakte knap set twee: 6-3. © afp.

Uppercut in set drie Gasquet stak opnieuw een tandje bij in set drie en onze landgenoot kwam er nauwelijks nog aan te pas. In een mum van tijd stond er dan ook 6-1 in het voordeel van de Fransman op het scorebord. © reuters.