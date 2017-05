Flipkens voorbij ervaren Luxemburgse naar tweede ronde

XC

29/05/17 - 18u35

© belga.

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote haalde het in twee sets (6-3, 6-3) van de 31-jarige Mandy Minella, het nummer zeventig van de wereld. In de volgende ronde wacht Samantha Stosur.

Flipkens begon overtuigend en ging meteen door het eerste opslagspelletje van Minella. Onze landgenote liep al snel uit naar een 3-0 voorsprong, maar nadien knokte de Luxemburgse zich terug in de partij en kwam opnieuw op gelijke hoogte. Toch was 'Flipper' allerminst aangeslagen en benutte vervolgens haar breakpunten optimaal. Flipkens serveerde de eerste set eenvoudig uit: 6-3.



In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid. Flipkens gaf direct haar opslagspelletje weg, maar zette daarna haar opponent constant onder druk. Zo moest de Luxemburgse tot tweemaal toe haar service inleveren. 'Flipper' speelde met vertrouwen en gebruikte haar ervaring om de belangrijke punten binnen te halen. Bij een 5-3 voorsprong dwong ze op de opslag van Minella een eerste matchpunt af. Die werd in eerste instantie weggewerkt, maar de tweede matchbal was dan wel de goede. In de volgende ronde wacht Samantha Stosur, die in twee sets (7-5, 6-1) afrekende met Kristina Kucova.